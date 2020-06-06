Валерия заявила, что Шнуров попросил о помощи шоу-бизнесу

06.06.2020, 7:16, Новости дня

Певица Валерия в комментариях к одной из публикаций в соцсети Instagram заявила, что ее коллега Сергей Шнуров якобы потребовал помощь шоу-бизнесу.

Одна из подписчиц Валерии в комментариях к одной из публикаций певицы заявила: «После этого скандала (где ему не хватает денег) Иосиф стал противен и душой и внешне. Валерия, вы красавица, а он…» – приводит текст сооющения @li_udmila4967 РИА «Новости».

В ответ артистка сообщила в Instagram, что Шнуров «напрасно очернил» ее мужа, поскольку якобы и сам попросил о помощи шоу-бизнесу.

«Вы не знаете же, о чем речь. Шнур уже переобулся и требует помощи шоу-бизнесу, требует разрешить заказники и тд., а напрасно очернил человека. Вот такой он, Ваш герой», – ответила Валерия.

Также в беседе с другим пользователем артистка заявила, что правда никому не нужна, а всем нужен лишь «повод выпустить пар».

«Понимаю одно: правда никому неинтересна, потому что скучна, а нужен громкий повод выпустить пар. Думающие люди уже вникли в ситуацию, а Вы можете продолжать в своем духе», – написала Валерия в ответ на комментарий подписчика @aleksandr.obukh.

В конце мая Пригожин заявил, что артисты оказались в «чудовищной ситуации» из-за вспышки коронавируса. «Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить», – сообщил продюсер.

Музыкант Сергей Шнуров высмеял жалобы Пригожина, а также написал стихотворение о запросивших помощь артистах.

В ответ Пригожин заявил, что его слова вырвали из контекста. Он также сообщил, что не просил у государства материальной помощи, но если все же получит ее, то направит деньги на благотворительность. Певица Валерия также опровергла сообщения о том, что Пригожин обращался в ФНС за помощью в виде МРОТ.