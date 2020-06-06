В набсовете “Укрэксимбанка” после телефонного звонка Зеленского сделали заявление

06.06.2020, 7:06, Новости дня

Наблюдательный совет “Укрэксимбанка” заявляет, что учреждение открыто для обращений клиентов и готово прорабатывать любые проблемные вопросы. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В наблюдательном совете “Укрэксимбанка” заявили, что понимают финансовые трудности бизнеса из-за COVID-19 и открыты для обращений клиентов через официальные каналы коммуникации.

“Мы настроены поддерживать своих клиентов на пути выхода из кризиса и призываем их как можно быстрее начать официальную и прозрачную коммуникацию с соответствующими органами управления банка”, – говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что правление банка стремится учесть интересы учреждения и клиента, подчеркнув, что контроль за эффективностью работы правления осуществляет наблюдательный совет, а не акционер или любой политический орган.

3 июня президент Украины Владимир Зеленский в прямом эфире позвонил главе правления “Укрэксимбанка” Евгению Мецгеру, чтобы передать ему жалобы предпринимателей.

Набрав номер Мецгера, Зеленский спросил: “Для чего ты отправляешь их к Лундышевой, если бизнесмены не могут решить вопрос в Киеве, когда это от тебя зависит? Жень, послушай меня, здесь не вопрос одной компании, это разные компании. Значит, это происходит у вас по всей стране?”

17 марта Национальный банк Украины призвал коммерческие банки и другие финучреждения не предпринимать шагов, которые бы ухудшили положение клиентов. Первый зампредседателя НБУ Екатерина Рожкова заявляла, что ко всем кредитам, которые были рабочими и обслуживались по состоянию на вечер 7 марта, “можно применять льготный режим на период карантина”.

Карантин в Украине был введен 12 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. Ограничительные меры будут действовать как минимум до 22 июня.