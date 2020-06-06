 

Более 86% украинцев отказались бы переехать в Россию, даже если бы им дали российское гражданство – опрос

06.06.2020, 7:06, Новости дня

86,3% украинцев отказались бы переехать в Россию на постоянное место жительства, даже если бы им дали российское гражданство. Об этом свидетельствуют опубликованные 5 июня результаты опроса Киевского международного института социологии.

При этом 6,3% опрошенных согласились бы переехать в РФ, а 7,3% респондентов затруднились с ответом.

В том случае, если бы за переезд в Россию давали российское гражданство и $100 тыс. “подъемных”, уехать из Украины согласились бы 11,2% опрошенных, а 80,2% все равно отказались бы от этого предложения. 8,6% – не смогли определиться с ответом.

В то же время в страны ЕС или США без выплаты каких-либо “подъемных” согласились бы переехать 27,1% респондентов. 65,1% украинцев отказались бы от переезда, даже если бы одна из стран Запада предложила им свое гражданство. Еще 7,8% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос проводился 26–30 апреля среди 1,5 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольной Украине территории методом телефонного интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,6%.

В октябре 2019 года в Евростате сообщали, что Украина заняла первое место по разрешениям на жительство в странах Европейского союза.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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