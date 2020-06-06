Данилов о реформировании СБУ: Большая ошибка, что в 1991 году мы этот институт не закрыли

06.06.2020, 7:06, Новости дня

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Службу безопасности Украины нужно было создавать в 1991 году с нуля, а не привлекать туда кадры из Комитета государственной безопасности. Такое мнение он высказал в интервью “24 каналу”, которое вышло 4 июня.

СБУ была создана постановлением Верховной Рады 20 сентября 1991 года, этим же документом был упразднен Комитет государственной безопасности УССР.

“У нас была большая ошибка. В 1991 году мы этот институт не закрыли, а забрали те кадры, которые были там в советские времена. Именно поэтому многим людям, которые были там агентурными сотрудниками, было это неприятно. Я считаю, что это была наша очень большая ошибка. Мы должны были построить службу с нуля. Тогда очень многие вещи у нас происходили бы по-другому”, – сказал Данилов.

По его мнению, публикация бывшим офицером Управления государственной охраны Николаем Мельниченко записей якобы разговоров бывшего президента Леонида Кучмы является последствием нереформированной в начале 1990-х спецслужбы.

Журналист отметил, что не поздно и сейчас провести реформу СБУ.

“Мы говорим о том, что было в 1991 году. Сейчас занимаемся этим вопросом, – ответил Данилов. – Мы сейчас с [главой СБУ] Иваном Геннадьевичем [Бакановым] отрабатываем очень много вещей, которые происходят в нашей стране. Я могу сказать, что работы очень много. Российская Федерация не останавливается ни на день, ни на час, ни на минуту для того, чтобы достичь своей цели”.

Он сказал, что во время президентства Виктора Януковича, в 2010–2014 годах, все высшее руководство СБУ, Министерства обороны, МВД и “других институтов” имело российское гражданство.

“И это уже вопрос к нам, к обществу: почему так произошло? Почему так случилось, что РФ в то время руководила полностью нашей страной?.. Если мы считаем, что почистили все, что было, – это большая ошибка. Да, наша контрразведка работает, и мы очень внимательно за этим наблюдаем. Вы видите, что есть результат. Однако это очень сложная и кропотливая работа. Нам еще работать, работать и работать”, – сказал секретарь СНБО.

В марте президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон Украины “О Службе безопасности Украины” относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности спецслужбы.

Как объяснили в СБУ, среди новшеств проекта – разграничение компетенции службы с другими структурами сектора безопасности, определение новых приоритетов в ее работе. Предполагается, что СБУ сосредоточится на контрразведывательном противодействии угрозам госбезопасности, кибербезопасности, борьбе с терроризмом, защите государственной тайны и не будет заниматься борьбой с экономической преступностью. Штат спецслужбы в ходе реформы должен сократиться с 27 тыс. до 15 тыс. человек.

Консультативная миссия Европейского союза раскритиковала проект Зеленского и заявила, что он не только делает службу неэффективной, но и открывает возможности для злоупотреблений. “Одним из ключевых вопросов для дискуссии являются чрезвычайные полномочия СБУ, особенно в части правоохранительного статуса и досудебного следствия”, – отметили в ЕС.

20 мая парламент отправил законопроект на доработку в профильный комитет.