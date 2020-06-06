 

Мария Захарова: россияне стремятся покинуть США

06.06.2020, 7:00, Новости дня

Все больше россиян хочет вернуться на родину из США на фоне вспыхнувших беспорядков. Об этом заявил официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью "Парламентской газете". По ее словам, за два месяца в Россию прибыло уже около 30 тысяч человек, и спрос на самолеты из США продолжает расти.

Как подчеркнула Мария Захарова, в настоящее время многие наши соотечественники не могут самостоятельно выбраться из-за границы, и в настоящее время российским министерствам и ведомствам приходится работать в авральном режиме, чтобы вывезти россиян домой.



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