В Великих Луках открывается второй центр для лечения COVID-19

06.06.2020, 7:00, Новости дня

В Великих Луках Псковской области собираются открыть второй в регионе медцентр для лечения больных коронавирусом. Это позволит разгрузить больницу Пскова. В подготовке помещений помогает бригада московских медиков, они делятся опытом с местными коллегами.

Через пять дней в Великих Луках откроют второй в регионе Ковид-центр. Тогда пациентов южных районов области не нужно будет везти на лечение в Псков. Обстановку в медучреждениях города оценила бригада московских медиков, заместитель губернатора Вера Емельянова и председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко.

Основательно, несколько часов специализированная бригада осматривала медучреждения города. Вывод московских медиков однозначен: лечить заболевших коронавирусом в Великих Луках можно. Под Ковид-центр отдадут часть корпуса на Больничной, 10.

"То, что мы сегодня обсудили и посмотрели. Да, это наиболее удобный и рациональный вариант, да, потому что здесь есть, помимо обычных коек, ещё и реанимационные койки, то есть, подведён кислород и всё то, что необходимо для лечения больных с этой инфекцией", — заверил Олег Черныш, заведующий отрядом бригад специализированной медицинской помощи НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Располагавшиеся здесь отделения переведут в больничный корпус на Пушкина, пять. На подготовку к переезду два ближайших дня. "Освободим полностью один этаж крыло. Помоем. В понедельник, я думаю, что быстренько в понедельник начнём переезжать. И в понедельник-вторник вывезем пациентов отсюда, сразу занимаясь заключительной дезинфекцией и расстановкой мебели и аппаратуры", — отметила Елена Никанорова, главврач Великолукской межрайонной больницы.

Сколько именно коек будет развёрнуто в Ковид-центре, сейчас обсуждается. Приблизительная цифра — сто пятьдесят. Главное, что условия для лечения подходящие. Специалисты уверены, с самого начала нужно четко разделить помещения на чистую и грязную зоны, оформить санпропускники и шлюзы, чтобы снизить вероятность заражения медперсонала. Его и так не хватает.

"С учётом существующих условий и кадрового состава, наверное, самое сложное будет подобрать персонал. Или правильнее сказать, переориентировать персонал на работу в Ковид-центре", — считает Олег Черныш, заведующий отрядом бригад специализированной медицинской помощи НИИ СП им. Н.В. Склифосовского

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В том, что области нужен второй Ковид-центр, медики не сомневаются. Число заболевших азиатским вирусом резко выросло, в том числе и в южных районах. Принимать первых больных планируют уже через пять дней.