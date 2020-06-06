 

Фанерный город – Нью-Йорка закрылся от погромщиков

06.06.2020, 6:54, Разное

Центр Нью-Йорка закрылся от погромщиков: фотографии Дмитрия Бухонко-Крошицкого.


Крупно: «Оставайтесь сильными». Помельче: «<Из магазина> брать уже нечего». Фанерными щитами закрыты основные магазины в центре Нью-Йорка. Фото: Дмитрий Бухонко-Крошицкий«Жизнии афроамериканцев важны». Фото: Дмитрий Бухонко-КрошицкийФото: Дмитрий Бухонко-КрошицкийФото: Дмитрий Бухонко-КрошицкийФото: Дмитрий Бухонко-КрошицкийФото: Дмитрий Бухонко-КрошицкийФото: Дмитрий Бухонко-КрошицкийФото: Дмитрий Бухонко-КрошицкийФото: Дмитрий Бухонко-КрошицкийФото: Дмитрий Бухонко-КрошицкийФото: Дмитрий Бухонко-КрошицкийФото: Дмитрий Бухонко-КрошицкийДмитрий Бухонко-Крошицкий
фотограф

Источник: Новая газета



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