Фанерный город – Нью-Йорка закрылся от погромщиков
06.06.2020, 6:54, Разное
Центр Нью-Йорка закрылся от погромщиков: фотографии Дмитрия Бухонко-Крошицкого.
Крупно: «Оставайтесь сильными». Помельче: «<Из магазина> брать уже нечего». Фанерными щитами закрыты основные магазины в центре Нью-Йорка. Фото: Дмитрий Бухонко-Крошицкий«Жизнии афроамериканцев важны». Фото: Дмитрий Бухонко-КрошицкийФото: Дмитрий Бухонко-КрошицкийФото: Дмитрий Бухонко-КрошицкийФото: Дмитрий Бухонко-КрошицкийФото: Дмитрий Бухонко-КрошицкийФото: Дмитрий Бухонко-КрошицкийФото: Дмитрий Бухонко-КрошицкийФото: Дмитрий Бухонко-КрошицкийФото: Дмитрий Бухонко-КрошицкийФото: Дмитрий Бухонко-КрошицкийФото: Дмитрий Бухонко-КрошицкийДмитрий Бухонко-Крошицкий
фотограф
Источник: Новая газета
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