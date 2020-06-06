 

Болсонару пригрозил выводом Бразилии из ВОЗ

06.06.2020, 6:53, Новости дня

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил ВОЗ в излишней идеологизированности и пригрозил выходом своей страны из Всемирной организации здравоохранения.

«Я предупреждаю: Соединенные Штаты вышли из ВОЗ, и мы в будущем рассматриваем [этот вариант]. Или в будущем ВОЗ станет работать без идеологической подоплеки, или мы тоже уйдем. Нам не нужно, чтобы люди извне указывали, что нам тут делать в части здравоохранения», – передает слова Болсонару ТАСС.

Напомним, в конце мая президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты прекращают все отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали американские власти. После этого советник Трампа назвал ВОЗ «коррумпированной организацией под контролем компартии Китая».

Москва обвинила Вашингтон в нанесении удара по международно-правовым основам взаимодействия в здравоохранении в тот момент, когда миру нужна консолидация. ЕС призвал США пересмотреть решение о разрыве отношений с ВОЗ.

В ВОЗ предупредили о последствиях отмены финансирования со стороны США.



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