Байден заручился поддержкой делегатов для выдвижения кандидатом в президенты США

06.06.2020, 6:48, Новости дня

Бывший вице-президент США Джозеф Байден заручился достаточным числом голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах президента Соединенных Штатов в ноябре 2020 года, сообщили Associated Press и The New York Times.

По результатам первичных выборов, которые прошли во вторник в ряде американских штатов, Байден заручился поддержкой 1993 делегатов. Чтобы стать кандидатом в президенты США в первом туре голосования на съезде Демократической партии в ноябре 2020 года претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата, передает ТАСС.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост в стране, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в Милуоки (штат Висконсин).

Действующий американский лидер Дональд Трамп уже получил достаточное число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

Напомним, 2 июня президент США Дональд Трамп заявил о неспособности Байдена победить анархистов, грабителей и погромщиков.

Ранее Трамп объявил беспорядки в США актами внутреннего терроризма. Он заявил, что Соединенные Штаты «оказались захвачены профессиональными анархистами, жестокими толпами, поджигателями, мародерами, преступниками… и другими бунтовщиками».