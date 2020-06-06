Мнение: Мидуэй. О битве, фильме и не только…

06.06.2020, 6:22, Разное

Очень годный обзор-разбор битвы у атолла Мидуэй и одноименного фильма, который вышел в прошлом году.

Автор проделал огромную работу, собрав и структурировав огромное количество фактуры, связанных к с общей ситуацией на Дальнем Востоке, так и самой битвой, которая поставила крест на японских наступательных потугах на Тихом Океане и вынудила их в скором времени перейти к стратегической обороне.

Также разбирается вопрос, исторической аутентичности показанного и другие фильмы, которые затрагивали данную примечательную баталию. Имеющиеся вкрапления юмора по большей части уместны и забавны, разбавляя двухчасовое повествование.

Да и в целом, автор приятно порадовал, непривычно годный для Ютуба контент.