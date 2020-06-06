 

Мнение: Мидуэй. О битве, фильме и не только…

06.06.2020, 6:22, Разное

Очень годный обзор-разбор битвы у атолла Мидуэй и одноименного фильма, который вышел в прошлом году.
Автор проделал огромную работу, собрав и структурировав огромное количество фактуры, связанных к с общей ситуацией на Дальнем Востоке, так и самой битвой, которая поставила крест на японских наступательных потугах на Тихом Океане и вынудила их в скором времени перейти к стратегической обороне.
Также разбирается вопрос, исторической аутентичности показанного и другие фильмы, которые затрагивали данную примечательную баталию. Имеющиеся вкрапления юмора по большей части уместны и забавны, разбавляя двухчасовое повествование.

Да и в целом, автор приятно порадовал, непривычно годный для Ютуба контент.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.05 / В Москве разбилась машина за 14 миллионов

22.05 / Дапкунайте заново выучила эстонский язык для съемок второго сезона сериала “Мост”

09.04 / Илья Авербух назвал сумму своих убытков от отмены ледовых шоу

01.06 / В Челябинской области отменили карантин для приезжающих из Москвы и Санкт-Петербурга

21.04 / Мнение: Новый сценарий кризиса: мы этого не переживём

19.04 / Как дети переносят COVID-19: новые данные

16.04 / Мнение: Америка снова сунула ногу в ипотечный капкан

20.05 / Как не сойти с ума во время самоизоляции

22.05 / Личное: Как спасти Рамзана?!

09.05 / “Люба сейчас в трауре, нужно спасать”: Успенскую предал родной человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска