 

Война в Ливии: Трофеи в районе Тархуна

06.06.2020, 6:42, Разное

Различная бронетехника брошенная ЛНА при отступлении из района Тархуна (Ливия).
Заявлено 5 танков, 8 САУ, различные ББМ, ствольная артиллерия и масса боеприпасов.


"Хамви" из Египта.


Один из ранее уничтоженных "Панцирей".


Китайское анти-дрон ружье.

Очень Йемен напомнило, где саудиты в таком же стиле технику десятками бросали.

Для тех кто волновался по поводу оставшихся эмиратовских "Панцирей", то сегодня они проследовали от Бани-Валида на восток.

Источник: Colonel Cassad



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