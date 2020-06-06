Война в Ливии: Трофеи в районе Тархуна

06.06.2020, 6:42, Разное

Различная бронетехника брошенная ЛНА при отступлении из района Тархуна (Ливия).

Заявлено 5 танков, 8 САУ, различные ББМ, ствольная артиллерия и масса боеприпасов.



"Хамви" из Египта.



Один из ранее уничтоженных "Панцирей".



Китайское анти-дрон ружье.

Очень Йемен напомнило, где саудиты в таком же стиле технику десятками бросали.

Для тех кто волновался по поводу оставшихся эмиратовских "Панцирей", то сегодня они проследовали от Бани-Валида на восток.