Война в Ливии: Трофеи в районе Тархуна
06.06.2020, 6:42, Разное
Различная бронетехника брошенная ЛНА при отступлении из района Тархуна (Ливия).
Заявлено 5 танков, 8 САУ, различные ББМ, ствольная артиллерия и масса боеприпасов.
"Хамви" из Египта.
Один из ранее уничтоженных "Панцирей".
Китайское анти-дрон ружье.
Очень Йемен напомнило, где саудиты в таком же стиле технику десятками бросали.
Для тех кто волновался по поводу оставшихся эмиратовских "Панцирей", то сегодня они проследовали от Бани-Валида на восток.
Источник: Colonel Cassad
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