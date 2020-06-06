Мнение: Семь пуль…

06.06.2020, 6:20, Разное

В екатеринбуржца Владимира Таушанкова, подозреваемого в хищении четырех рулонов обоев, сотрудники Росгвардии выстрелили семь раз. Три пули попали в погибшего, одна — прошла по касательной, еще три пули застряли в двери. К таким выводам пришла группа специалистов из Свердловского управления СКР.

Эксперты выяснили, что в момент стрельбы дверь была приоткрыта, а огонь велся в проем под углом, с расстояния около метра от входа в квартиру.

Семь пуль! Семь! Это не похоже на то, что Таушенкова хотели обезвредить и задержать. Это больше похоже на ликвидацию… Если бы я вел расследование, не стал бы исключать и версию ликвидации… нежелательного свидетеля.

Продолжаем разбираться в сливах силовиков….

На снимках: дверь квартиры. Фотографии отсюда.