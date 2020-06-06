 

«Отправьте бочку Пригожину» – Россияне раскритиковали Леру Кудрявцеву за фото с черной икрой

06.06.2020, 6:30, Разное

Подписчики раскритиковали российскую телеведущую Леру Кудрявцеву за хвастовство черной икрой. Знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram-аккаунте пост рекламного характера с описанием полезных свойств черной икры, но это вызвало злость и недоумение у россиян.
Лера Кудрявцева в публикации отметила, что один из самых дорогих деликатесов — черная икра содержит до 30% высокоценного белка, обогащена различными витаминами и микроэлементами, а также позволяет восполнить дефицит жирных кислот омега-3 и омега-6 тем людям, которые проживают далеко от океана или моря. Однако рекламный пост телеведущей вызвал лишь злость у подписчиков, пожаловавшихся на тяжелое финансовое положение.

Некоторые пользователи Сети заявили, что купить черную икру могут только в ипотеку. Также Лере Кудрявцевой посоветовали отправить бочку черной икры Иосифу Пригожину, поскольку тот ранее жаловался на сложности, возникшие на фоне самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Подписчики телеведущей недоумевали о том, как можно хвастаться такими деликатесами, когда часть россиян считает копейки. Они попросили знаменитость помочь детским домам, а не демонстрировать свой достаток.



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