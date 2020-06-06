Борис Грачевский сожалеет из-за смерти Михаила Кокшенова

06.06.2020, 6:01, Разное

По словам Грачевского, Кокшенов всегда с удовольствием работал

в “Ералаше”. Что бы не происходило, актер соглашался сотрудничать.

В “Ералаше”, как отметил режиссер, Михаил Кокшенов занял

место Савелия Крамарова, скончавшегося 6 июня 1995 года. Михаил исполнил много

ярких ролей. Он был синонимом успеха.

Художественный руководитель детского киножурнала “Ералаш” подчеркнул,

что Михаил

Кокшенов был любим зрителями, детьми. “И все смеялись всегда с

удовольствием”, – добавил режиссер.

Огромную популярность Михаилу Кокшенову, по мнению Бориса Грачевского, подарил Леонид Гайдай. В 80-х кинематографист снял актера в картине “Спортлото-82”.

Роль в ленте сделала артиста популярным. В те годы Борис и Михаил тесно сотрудничали. Худрук “Ералаша”

видел, как сильно народ любит актера.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 5 Июн 2020 в 3:37 PDT

Со временем Кокшенов ушел в тень. О нем уже не говорили так

много. Тем не менее, он продолжал блистать в кадре. Грачевский признался, что в

последние годы с актером не общался. Знал, что тот сильно болел после перенесенного инсульта.