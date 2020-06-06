Борис Грачевский сожалеет из-за смерти Михаила Кокшенова
06.06.2020, 6:01, Разное
По словам Грачевского, Кокшенов всегда с удовольствием работал
в “Ералаше”. Что бы не происходило, актер соглашался сотрудничать.
В “Ералаше”, как отметил режиссер, Михаил Кокшенов занял
место Савелия Крамарова, скончавшегося 6 июня 1995 года. Михаил исполнил много
ярких ролей. Он был синонимом успеха.
Художественный руководитель детского киножурнала “Ералаш” подчеркнул,
что Михаил
Кокшенов был любим зрителями, детьми. “И все смеялись всегда с
удовольствием”, – добавил режиссер.
Огромную популярность Михаилу Кокшенову, по мнению Бориса Грачевского, подарил Леонид Гайдай. В 80-х кинематографист снял актера в картине “Спортлото-82”.
Роль в ленте сделала артиста популярным. В те годы Борис и Михаил тесно сотрудничали. Худрук “Ералаша”
видел, как сильно народ любит актера.
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Со временем Кокшенов ушел в тень. О нем уже не говорили так
много. Тем не менее, он продолжал блистать в кадре. Грачевский признался, что в
последние годы с актером не общался. Знал, что тот сильно болел после перенесенного инсульта.
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