 

Под Москвой выходка хулиганов обернулась серьезными последствиями

06.06.2020, 6:08, Разное

В подмосковной Ивантеевке выходка хулиганов обернулась серьезными последствиями. Один из местных жителей решил протестировать свой гидрокостюм в большой глубокой луже, которая образовалась после дождя.

Для этого экстремал привязал себя к автомобилю друга и катался таким образом на радость зевак. Довольные очевидцы снимали происходящее на видео, а вот правоохранители выходку не оценили. Теперь водителю грозит штраф за нарушение ПДД, пишет телеграм-канал Hue.



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