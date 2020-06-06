 

Загадка китайской деревни, где уже сто лет не видели ни одного комара

06.06.2020, 6:04, Разное

Окруженная пышной растительностью и усеянная прудами и лужами, традиционная китайская деревня Дин Улин (Ding Wuling) должна по логике кишмя кишеть комарами с весны по раннюю осень.

Однако комаров тут нет, вообще нет, и не было уже как минимум несколько десятилетий, а то и сто лет, как заверяют местные жители. 

В других деревнях этого же края комары водятся, а в Дин Улин почему-то нет и эту загадка пока никто так и не сумел разгадать. 

Деревня находится в холмистой местности сельской провинции Фуцзянь в 700 метрах над уровнем моря. Живут в ней люди народности хакка, у которой очень богатая и древняя история. Сама деревня выглядит соотвественно, за исключением некоторых современных деталей, вроде телеантенн или проводов, кажется что попал в китайское средневековье. 

Неизвестно, проводил ли кто-то из официальных ученых исследования насчет того, почему в этой деревне нет комаров, но сами жители деревни связывают этот феномен с древним камнем в форме жабы, который лежит на краю деревни.

Более прозаическая гипотеза состоит в том, что жители деревни очень тщательно относятся к своему мусору, все отходы они собирают в одно место, а потом закапывают на склонах холма рядом с деревней. Якобы выделяющийся из-за этого газ мешает комарам размножаться. 

Впервые сеть узнал об этой странной деревне в 2016 году, когда о ней написала китайская газета People’s Daily. Тогда же жители деревни высказали надежду, что вскоре загадка исчезновения комаров будет разгадана. Но прошло уже 4 года, а "воз и ныне там". 



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