В Бразилии людей убивало нечто с огромными когтями, а когда его обнаружили, все были в шоке – это был гигантский муравьед!

06.06.2020, 6:04, Разное

В зависимости от того, в каком регионе Земли вы живете, история о человеке, который был найден мертвым с загадочными ранами на теле и словно высосанной кровью, заставила бы вас подумать о чупакабре, вампирах, пришельцах, злых духах, кошках-убийцах и других мифических созданиях.

В данном случае дело произошло в Бразилии, в тропической зоне водно-болотных угодий Пантанал, нетронутых человеком влажных джунглях. Тут в основном живут лишь индейские племена и работают специалисты по дикой природе.

Один из этих специалистов – Эдуардо Фалькао в 2019 году обнаружил своего друга убитым в таком же состоянии, как описано выше. Он не смог понять причину его смерти, а позже связался с экспертом-трекером (специалист по следам животных) и его другом-фотографом (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).

После расследования этим двум удалось найти загадочного убийцу и это оказалось совсем неожиданное существо, на которое никто бы никогда и не подумал, что оно может жестоко атаковать и даже убить человека.

Можете пока делать свои предположения, но наверняка вы никогда не догадайтесь кого они нашли, пока не прочитаете статью дальше.

Глубокие проколы, которые были найдены на теле погибшего друга Фалькао

В последние годы в центральной Бразилии произошло сразу несколько похожих инцидентов, когда загадочное существо нападало на людей, нанося им страшные раны или убивая их. При этом никто из очевидцев, оставшихся в живых, не мог толком описать то, что на него напало. Животное двигалось быстро, часто в темноте, и пропадало так же неожиданно, как появлялось.

Бразильский район Пантанал граничит с Боливией и Парагваем, он охватывает крупнейшую в мире тропическую заболоченную территорию. Тут огромное разнообразие водных животных, птиц и млекопитающих. Теоретически тут вполне могли бы скрываться даже дожившие до наших времен динозавры и их никто бы не заметил.

Среди тех местных животных, которые давно известны и способны серьезно ранить или убить человека, значатся ягуар, гривистый волк и парагвайский кайман. Ягуаров тут, к слову, самая большая дикая популяция в мире.

Однако ни одно из этих животных не могло нанести убитым и раненым людям очень глубокие проколы, едва не пронзающие ногу человека насквозь. Ни у одного из них попросту нет когтей и клыков такой длины.

Эдуардо Фалькао не только эксперт по дикой природе, но и туристический гид и владелец крупного местного ранчо. Потеря близкого друга стала для него личной трагедией и он не пожалел средств, чтобы привлечь к этому событию внимание международных СМИ.

Вскоре на этот случай обратили свое внимание Дамиан Даффи и Мэтт Хоффман, ведущие популярной серии передач "Легенды дикой природы" (Legends Of The Wild) на канале Discovery. На днях как раз и вышел тот выпуск передачи, в котором они раскрывали личность загадочного бразильского убийцы людей.

Даффи и Хоффман

В своих передачах они гоняются за различными таинственными животными и решили, что бразильская загадка будет им по плечу. Когда они провели расследование и выяснили, кто убил друга Фалькао и ранил других людей, они были по настоящему шокированы.

"Это действительно очень удивило нас, потому что вы не ожидаете, что эти существа убивают людей. Однако человек вероятно напугал его и он ощутил угрозу…", – рассказывают Даффи и Хоффман.

"Многие думают, что муравьед это медлительное и сдержанное животное, и мы тоже так думали раньше. Никто из нас не думал, что он может убить человека, если сильно испугается".

Все верно. Это муравьед.

Когда Даффи и Хоффман наткнулись на труп муравьеда на территории ранчо Фалькао, они сразу же заметили, какие у животного длинные когти и когда проверили форму и глубину ран на теле убитого и сопоставили это с когтями муравьеда, сомнений у них больше не оставалось.

Этот случай оказался той ситуацией. когда любовь к мифам и стремление к сенсационности заставило многих, в том числе местных жителей, забыть о том, что наступление человеческих поселений на джунгли и изменение климата влияют не только на ягуаров и волков, муравьедам тоже перестает хватать места и они становятся агрессивными из-за недостатка еды.

При этом гигантский муравьед это очень крупное существо, в длину он достигает свыше двух метров и может весить до 50 кг. И хотя его рот это узкая трубка, приспособленная лишь для поедания термитов и муравьев, на его передних лапах находятся длинные и очень острые загнутые когти.

Этими когтями в обычной ситуации гигантский муравьед разрывает термитники и муравейники, но если его напугать, то одного удара такими когтями хватает для того, чтобы убить собаку или ягуара. Или человека.

Заодно выяснилось, что еще в начале 2000-х в Бразилии именно гигантские муравьеды убили двух охотников, нанеся им когтями такие серьезные раны, что подоспевшие врачи оказались бессильными.

Когда муравьед бьет своими когтями, он наносит глубокую и рваную рану, задевая кровеносные сосуды на бедрах человека. Пострадавший за считанные минуты может умереть от сильнейшего кровотечения, а если его найдут в таком состоянии, может возникнуть версия о нападении "чупакабры", ведь крови в теле останется очень мало.