Нардепы из трех фракций написали обращение по поводу земель Одесского водоканала

06.06.2020, 6:00, Новости дня

Более 50 народных депутатов из трех фракций выступили против решения Одесского горсовета о посягательстве на земельные участки водоканала, сообщает 5 июня Bigmir.net.

Портал опубликовал фото депутатского обращения, в котором политики от фракций “Слуга народа”, “Батьківщина” и “Оппозиционная платформа – За жизнь” пишут, что мэрия хочет изъять 47,1609 га иловых полей Одесского водоканала в пользу аффилированных с властью структур под коммерческую застройку, проект решения планируют рассмотреть на сессии Одесского горсовета 10 июня.

По данным представителей общественности, которые обратились к нардепам, земли нужны для отвода грунтовых, дренажных и ливневых вод, также они используются для обезвоживания сырого осадка и уплотненного ила, который образуется в процессе очистки почти 60% сточных вод города. Они убеждены, что изъятие этой территории у водоканала будет означать перебои с питьевой водой в Одессе и существенное ухудшение показателей качества воды. Перегрузка оставшихся иловых площадок приведет к загрязнению окружающей среды, пишут авторы обращения.

Документ адресован премьер-министру Денису Шмыгалю, мэру Одессы Геннадию Труханову, правоохранительным органам и Одесскому горсовету.

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