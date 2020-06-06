“Локомотив” может пополниться напарником Головина по “Монако” Йоветичем

06.06.2020, 5:55, Новости дня

Новый главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич намерен пригласить в команду нападающего французского "Монако" и сборной Черногории Стевана Йоветича.

Черногорцу 30 лет. Он выступает за монегасков с 2017 года, а его контракт действует еще один год. Как сообщает Mozzart Sport, в "Монако" готовы выставить форварда на продажу. Трансферная стоимость Стевана оценивается в 6,5 миллионов евро.

В минувшем сезоне Йоветич провел за клуб из княжества в общей сложности 10 матчей, отличившись двумя голами. Также он выступал за "Севилью", "Интер", "Манчестер Сити", "Фиорентину" и "Партизан".

Также он провел 51 матч за сборную Черногории, забив в них 24 гола.