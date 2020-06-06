 

Ликвидация последствий ЧП в Норильске идет полным ходом

06.06.2020, 5:55, Новости дня

Усиливается группировка специалистов, ликвидирующих последствия разлива нефтепродуктов в Норильске. Сегодня в город прибывают около 80 сотрудников "Газпромнефти" вместе с техникой и спецсредствами для сбора топлива с поверхности воды.

По последним данным, удалось собрать уже более 400 тонн горючего, также с места аварии вывезли свыше 6 700 тонн загрязненного грунта, порядка 6,5 тысячи квадратных метров береговой зоны обработали сорбентом, сообщает телеканал "Россия 24".

Распространение нефтепродуктов остановили, в том числе, при помощи боновых заграждений на воде.

Как сообщалось, авария произошла 29 мая: из резервуара вытекло около 21 тысячи кубометров топлива. На территории Красноярского края действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.



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