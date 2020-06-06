 

Адвокат перечислил вероятных претендентов на наследство Михаила Кокшенова

06.06.2020, 5:53, Разное

Звездный адвокат Сергей Жорин объяснил, кто станет обладателем наследства скончавшегося советского и российского киноактера Михаила Кокшенова. За свои 83 года исполнитель смог обзавестись недвижимостью как в Москве, так и за ее пределами, а ее стоимость оценивается в более 140 млн рублей.
На наследство Михаила Кокшенова на сегодняшний день претендуют как минимум три человека: его две жены Наталья и Елена, дочь Алевтина, с которой у него были натянутые отношения, и даже сиделка Феруза. По словам Сергея Жорина, его дочь, даже если она не упоминается в завещании, может унаследовать квартиру стоимостью 70 млн рублей и дачу, поскольку в данном случае закон обеспечивает ей получение обязательной доли.

Затем с большой долей вероятности часть имущества может отойти супруге Наталье, с которой Михаил Кокшенов жил до самой смерти. А вот ее дочь официально наследницей не зарегистрирована, поэтому ни на что претендовать не может, пояснил Сергей Жорин. Он добавил, что свою долю также могут получить бывшая супруга Елена и сиделка Феруза, если они будут упомянуты в завещании.

Стоит отметить, что по некоторым данным скончался актер Михаил Кокшенов из-за осложнений, вызванных коронавирусом.



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