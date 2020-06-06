В Украине на местных выборах протестируют онлайн-голосование – Минцифры

06.06.2020, 5:48, Новости дня

Министерство цифровой трансформации Украины готовит систему для моделирования онлайн-голосования, об этом вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в интервью LB.ua.

К осени в Украине будет запущен портал, который даст возможность проголосовать за своего кандидата.

“Но это будет не вместо голосования, а просто моделирование. То есть ты проголосовал на участке, а потом пошел домой и проголосовал онлайн. Мы хотим показать людям, как это будет выглядеть, как нужно будет регистрироваться, как можно изменить свой выбор в течение всего дня”, – отметил министр.

Он подчеркнул, что сегодня у правительства нет цели сделать электронные выборы ради электронных выборов. Для полноценного онлайн-голосования нужна развитая инфраструктура.

Местные выборы в Украине должны пройти 25 октября. Решение о проведении выборов Верховная Рада должна принять не позднее, чем за 90 дней до дня голосования. Избирательный процесс стартует за 50 дней до выборов.