Цукерберг пообещал, что Facebook улучшит контент

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06.06.2020, 5:39, Новости дня

Глава корпорации Facebook Марк Цукерберг сообщил, что социальная сеть намерена улучшить политику в области контента, а также подготовив продукты для противостояния расовой дискриминации.

Цукерберг отреагировал на недовольство части сотрудников своей компании его реакцией на противоречивые заявления президента Дональда Трампа со словами «когда начинается грабееж – начинается стрельба» – он отказался их удалить.

Цукерберг опубликовал в Facebook меморандум о планах дальнейшего развития. Обращаясь к черным американцам, он написал: «Я с вами. Ваши жизни имеют значение. Жизни черных имеют значение».



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