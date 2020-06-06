Цукерберг пообещал, что Facebook улучшит контент

06.06.2020, 5:39, Новости дня

Глава корпорации Facebook Марк Цукерберг сообщил, что социальная сеть намерена улучшить политику в области контента, а также подготовив продукты для противостояния расовой дискриминации.

Цукерберг отреагировал на недовольство части сотрудников своей компании его реакцией на противоречивые заявления президента Дональда Трампа со словами «когда начинается грабееж – начинается стрельба» – он отказался их удалить.

Цукерберг опубликовал в Facebook меморандум о планах дальнейшего развития. Обращаясь к черным американцам, он написал: «Я с вами. Ваши жизни имеют значение. Жизни черных имеют значение».