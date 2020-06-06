Глобальная книга всего: в чем суть технологии Биткоин Блокчейн

06.06.2020, 5:12, Разное

Людям совершенно необязательно понимать принципы работы Биткоин Блокчейн, но необходимо знать, какую пользу она принесет человечеству, уверен Шульгин. Значимость этой уникальной технологии инноватор сравнил с появлением электричества.

Что же такое блокчейн? “Это глобальная книга учета всех существующих ценностей и любых движений с ними”, – объясняет Александр Шульгин. По его словам, это некий гигантский гроссбух (основная бухгалтерская книга, учитывающая все активы и операции, дающая представление о хозяйственной деятельности и экономическом положении предприятия).

Технология блокчейн работает примерно так же. “Это сводный документ, в котором будут представлены итоговые данные по всем активам мировой экономики, общества и человечества. Это глобальный реестр всего”, – поясняет визионер.

Это децентрализованный реестр – гигантская книга записей, которая не хранится на одном компьютере или сервере, где каждый по своему желанию может вносить какие угодно правки.

“Эта книга и есть сама технология, сама сеть Блокчейн, цепочка идентичных блоков, которые хранят всю информацию, находящуюся и обновляющуюся в децентрализованной сети Биткоин. Вечная книга – реестр всех ценностей человечества!” – пишет Шульгин в своей статье на портале Finparty.

Книги-гроссбухи появились потому, что в какой-то момент человек уже не мог запомнить множество цифр и операций. Возникли цепочки разных связей, глобальные коммуникации между людьми. Гроссбухи эволюционировали в соответствии с развитием и потребностями человечества.

Известно, что первая общественно-экономическая формация – это первобытный строй. Жизнь человечества протекала в общиных, дворах-деревнях. Их население было небольшим, люди хорошо друг друга знали, если один член общины что-то забывал, другие всегда могли ему напомнить.

Тогда же появились первые примитивные экономические отношения: один избыточный продукт обменивался на другой. Для этого применялись такие виды записей, как зарубки, засеки на косточках и прочее.

С развитием человечества в его распоряжении появились пергаментные тетради, свитки, а позже бумага и книги. “Гроссбухи были книгами рукописными, так как постоянно требовалось вносить в них дополнения”, – пишет Шульгин.

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Публикация от Alexander Shulgin (@alexander_shulgin) 31 Окт 2016 в 1:41 PDT

Несколько веков это было единственной доступной формой учета. Но в середине XX века в жизнь людей ворвались компьютерные технологии – это привело к появлению цифровых книг.

Компьютерный реестр представляет собой цифровой файл, базу данных или набор файлов. Он не имеет физической формы, поэтому управляется с помощью компьютера и программ.

Самым большим минусом таких систем Шульгин считает то, что они централизованы. “Имелась лишь одна книга, и к ней был доступ у ее держателя. Нередко в нее вносились подложные корректировки и несоответствующие записи, что приводило к обману и зачастую трагедиям”, – пояснил инвестор. Фальсифицировался не только учет активов и ценностей, но и статус граждан, истории родов, племен и даже государств, посетовал визионер.

Технология Биткоин блокчейн – вершина эволюции учета, глобальная книга всего, отметил Шульгин. Ее распространение позволит искоренить воровство, фейковые новости и прочие махинации, а государства более не смогут переписывать свою истории, уверен визионер.

Инфраструктуру блокчейн создают не правительства и корпорации, а сами люди 24 часа в сутки семь дней в неделю, добывая блоки, рассказал Шульгин. Таких людей зовут майнерами. Им может быть каждый – достаточно подключить персональный компьютер к общей сети вычислений, пояснил инноватор.

“Или можно стать индустриальным майнером, имея специальные вычислительные машинки – серверы, размещая их в специализированных дата-центрах, где происходит круглосуточное вычисление данных, валидация сети Биткоин”, – отметил Шульгин.

В целом, Блокчейн – это создаваемая простыми людьми глобальная инфраструктура. По своей мощи она превосходит дата-центры Amazon, Google и Microsoft и даже целых государств, резюмировал Шульгин.