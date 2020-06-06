Элитная иномарка врезалась в ограду кинотеатра “Художественный”
06.06.2020, 4:40, Новости дня
В центре Москвы на пешеходной зоне Арбатской площади автомобиль Aston Martin въехал на скорости в ограждение кинотеатра "Художественный". Инцидент произошел в ночь на субботу, 6 июня.
По предварительным данным, пострадавших в результате ДТП нет. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
В настоящее время здание старейшего московского кинотеатра "Художественный" находится на реконструкции, оно обнесено специальным ограждением, напоминает ТАСС.
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