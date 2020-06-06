 

“Полицейское насилие”. Трамп стал героем карикатуры Charlie Hebdo

06.06.2020, 4:30, Новости дня

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал на своей странице в Twitter карикатуру об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией США. Таким образом проиллюстрирован выпуск журнала от 2 июня.

“Насилие со стороны полиции: мы хотим равенства!” – сообщается на обложке.

Также напечатаны фразы Violences Policières и On veut L’égalité, что в переводе с французского означает “Полицейское насилие” и “Мы хотим законности” соответственно.

Violences policières : on veut l’égalité !

Enquête sur le racisme dans la police française par @LaureDaussy
Reportage de l’écrivain @jeromecharyn : les dernières mauvaises nouvelles de New-York
Enquête sur la Green School Management d’Audrey Pulvar

Disponible demain pic.twitter.com/5EZqCJMsEp

— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) June 2, 2020

На изображении нарисован президент США Дональд Трамп под коленом полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве Флойда. Таким образом издатели журнала отреагировали на заявления Трампа по поводу массовых протестов в США, которые начались после убийства афроамериканца. 

Президент США заявлял, что может привлечь вооруженные силы для разгона протестующих на основании закона 1807 года. Действующий министр обороны Марк Эспер выступил против этой идеи. Генерал морской пехоты Джеймс Мэттис (он был министром обороны с января 2017-го по январь 2019-го) заявил, что приказ на привлечение армии к подавлению протестов был бы преступным.

Кроме того, на YouTube-канале Charlie Hebdo опубликовано анимированное видео обложки журнала.

ВИДЕО

Протесты в США начались после того, как 25 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе умер афроамериканец Джордж Флойд. Судмедэкспертиза подтвердила, что смерть наступила в результате удушения. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

29 мая полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием в отношении Флойда, арестовали. 3 июня обвинения выдвинули и трем его коллегам, которые участвовали в задержании.

Впоследствии протесты охватили практически всю страну. Власти приняли решение о привлечении Нацгвардии к подавлению беспорядков в нескольких городах.

В результате столкновений в девяти американских штатах погибло 11 человек, среди них – как полицейские, так и демонстранты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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