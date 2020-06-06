 

В Украине проведут военные учения Объединенных сил ВСУ – Наев

06.06.2020, 4:30, Новости дня

В Украине в 2020 году пройдут масштабные военные учения. Об этом агентству “Укринформ” сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев.

“Мы выполняем отдельные локальные задачи и в конце лета – начале осени состоятся крупные учения, в ходе которых мы будем полным образом осуществлять управление соответствующими группировками войск”, – заявил он.

Наев отметил, что целью учений будет подготовка военных к отражению масштабного вторжения в страну.

Он добавил, что после военных учений командование Объединенных сил ВСУ будет в полном объеме готово к выполнению боевых задач.

27 марта бывший командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев стал командующим Объединенными силами ВСУ.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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