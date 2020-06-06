 

“Это очень гибкий договор”. Новый вице-премьер Украины заявила о намерении пересмотреть Соглашение об ассоциации с ЕС

06.06.2020, 4:30, Новости дня

Новый вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Киев намерен инициировать пересмотр экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом она сказала 4 июня в эфире телеканала “Украина 24”, говоря о первоочередных задачах на посту вице-премьера.

По словам Стефанишиной, сбор информации и предложений от бизнеса по пересмотру соглашения начнется в ближайший месяц. “Как только Украина будет готова сформировать позицию государства – сразу же будем выходить на официальный диалог с ЕС”, – сказала вице-премьер.

“Я бы скорее говорила об обновлении [экономической части] Соглашения об ассоциации. Этот договор является очень гибким, и в основе наших взаимных обязательств с Европейским союзом лежит адаптивность этих обязательств и амбиций в соответствии с состоянием экономического и политического развития страны. Позитивом является то, что истекает пятилетний срок с начала действия политической части соглашения, и ни Украина, ни ЕС не ограничены в возможностях пересмотра этих условий”, – сказала Стефанишина.

По ее мнению, в случае успешности переговоров соглашение может быть обновлено уже в начале 2021 года, но “европейская бюрократия – одна из самых сильных бюрократий мира, и в этой бюрократии решения не принимаются быстро”.

“Как минимум диалог будет начат уже в ближайший месяц”, – заключила вице-премьер.

Стефанишина была назначена вице-премьером по вопросам европейской и евроантлантической интеграции вместо Вадима Пристайко 4 июня.

16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европарламент синхронно утвердили Соглашение об ассоциации Украины и ЕС. 1 сентября 2017 года оно вступило в силу в полном объеме.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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