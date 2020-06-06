 

О сюжете об «Отрядах Путина», сжигающих коронавирус в ведре…

06.06.2020, 4:27, Разное

Енисейское управление Роскомнадзора отказалось от своих претензий к телеканалу ТВК по закону о распространении фейковых новостей (ч. 9 ст. 13.15 КоАП). Об этом «Новой газете» рассказал адвокат международной правозащитной организации «Агора» Владимир Васин.

Сначала ТВК и защитнику прислали уведомление о составлении протокола, но его переносили из-за пандемии. Позавчера телеканал и сторону защиты попросили предоставить письменную позицию, что они и сделали. Сегодня же пришло уведомление о том, что Роскомнадзор после проверки решил не составлять протокол на ТВК.

Ведомство в конце апреля потребовало от телеканала удалить ролик о том, как кубанские пенсионерки из движения «Отряды Путина», отрицая существование коронавируса 2019-nCoV, сжигают его изображения в алюминиевом ведре. Статья КоАП о распространении фейков предполагает штрафы для юрлиц размером до 500 тысяч рублей.

Мария Ефимова
Корреспондент

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05 / Житель Красноярского края зарезал врача во время конфликта и лег спать

18.04 / Марина Федункив: «На «маму Коляна» реагирую вполне нормально»

30.05 / Возлюбленная Илона Маска Граймс объяснила, как они обращаются к своему сыну X Æ A-12 дома

05.06 / Мнение: Его боятся люди Зеленского

05.04 / Мнение: Молодёжь тоже болеет, самая счастливая страна и «дефицит» гречки

18.05 / Мнение: Дотации регионам России, худший год для страховщиков и «почему коронавирус не убил больше русских»

15.04 / В Госдуме высказались об идее ввести продуктовые карточки в период карантина из-за коронавирусе

31.03 / В гостях у Дэвида и Виктории Бекхэм: новые фотографии их пентхауса в Майами за 24 миллиона долларов

18.04 / Главный инфекционист Ставрополья вела лекцию сотням студентов, будучи заражённой коронавирусом

10.05 / В Бурятии задержали мужчину, ограбившего ветерана в День Победы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска