О сюжете об «Отрядах Путина», сжигающих коронавирус в ведре…

06.06.2020, 4:27, Разное

Енисейское управление Роскомнадзора отказалось от своих претензий к телеканалу ТВК по закону о распространении фейковых новостей (ч. 9 ст. 13.15 КоАП). Об этом «Новой газете» рассказал адвокат международной правозащитной организации «Агора» Владимир Васин.

Сначала ТВК и защитнику прислали уведомление о составлении протокола, но его переносили из-за пандемии. Позавчера телеканал и сторону защиты попросили предоставить письменную позицию, что они и сделали. Сегодня же пришло уведомление о том, что Роскомнадзор после проверки решил не составлять протокол на ТВК.

Ведомство в конце апреля потребовало от телеканала удалить ролик о том, как кубанские пенсионерки из движения «Отряды Путина», отрицая существование коронавируса 2019-nCoV, сжигают его изображения в алюминиевом ведре. Статья КоАП о распространении фейков предполагает штрафы для юрлиц размером до 500 тысяч рублей.

Мария Ефимова

Корреспондент