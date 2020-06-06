США намерены сократить группировку в Германии

06.06.2020, 4:18, Новости дня

Высокопоставленный представитель Администрации США сообщил, что президент Дональд Трамп приказал вывести из Германии 9,5 тыс военнослужащих США.Ныне в Германии расквартированы 34,5 тыс американских военных.

Чиновник, который пожелал остаться неизвестным, сказал, что этот шаг стал результатом месяцев работы генерала Марка Милли, главы Объединенного комитета начальников штабов, и никак не связан с напряженностью, возникшей в отношениях между президентом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель, которая помешала плану Трампа провести встречу G7 в этом месяце.

Еще один высокопоставленный представитель Белого дома, заявил, что военнослужащие из Германии будут передислоцированы – некоторые в Польшу, некоторые в другие союзные страны, а некоторые вернутся в США.

По его словам, необходимость в большом контингенте войска США в Германии уменьшилась в связи с увеличением расходов на оборону государств-членов НАТО. Он также отметил, что данное решение содержалось в меморандуме, подписанном недавно советником Трампа по национальной безопасности Робертом О’Брайеном. По его словам, работа над соответствующим планом была начата еще в сентябре, ныне все готово для его реализации.

Джек Рид, лидер демократов в Комитете по вооруженным силам Сената США назвал этот шаг «мелочным и нелепым».

Демократ Эллиот Энгел, глава Комитета по внешней политике Палаты представителей Конгресса США, распространил заявление, в котором, в частности, указал: «Владимир Путин будет доволен, что американский президент ослабляет наши системы сдерживания российской агрессии в Европе».

Белый дом заявил, что не собирается делать никаких заявлений, но президент Трамп «постоянно подвергает пересмотру вопросы, касающиеся оптимальной дислокации вооруженных сил Соединенных Штатов».

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Эллиот заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены сотрудничеству с Германией.