Голливуд возобновит съемки 12 июня

06.06.2020, 4:18, Новости дня

Съемки кино- и телепроектов могут быть возобновлены в Калифорнии уже 12 июня, заявили власти штата.

Согласно заявлению Министерства здравоохранения Калифорнии, продюсерам понадобится разрешение местных органов здравоохранения, чтобы вновь приступить к съемкам.

Съемки по всему миру были приостановлены в середине марта, чтобы сдержать распространение пандемии.

Ранее на этой неделе рабочая группа, состоящая из представителей крупнейших голливудских киностудий и профсоюзов, предложила проводить обширное тестирование на коронавирус, ежедневную проверку симптомов и предпринять другие меры предосторожности, чтобы актеры и члены съемочных групп могли вернуться к работе.