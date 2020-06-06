Мнение: О новом министре культуры Украины

06.06.2020, 4:10, Разное

О новом министре "культуры" Украины.

Украина, которая с 4 марта (когда правительство Алексея Гончарука отправили в отставку) прекрасно обходится без глав некоторых ведомств, наконец-то дождалась своего министра культуры. Им стал бывший гендиректор холдинга «1+1 Медиа» олигарха Игоря Коломойского, а теперь уже и экс-парламентарий от партии «Слуга народа» Александр Ткаченко, который год назад посуетился и присоединился к окружению президента Владимира Зеленского. Поддержали его кандидатуру 263 парламентария (при необходимом минимуме в 226 голосов).

Надо сказать, что персонаж этот весьма далек от культуры, хотя и подвизался на ниве телевидения лет тридцать, в том числе руководил холдингом Коломойского на протяжении 11 лет и посидел в кресле заместителя гендиректора РЕН-ТВ в Москве. Зато ему нет равных в деле урвать кусок посытнее. Неслучайно, в первом спиче Ткаченко в качестве главы культурного ведомства речь пошла о деньгах. Он оценил реальные потребности украинской культуры в 3−4 млрд гривен ежегодно, что составляет примерно $112−150 млн. И пообещал увеличить финансирование этой сферы. «Надеюсь, общими усилиями моих коллег из парламента мы сможем более эффективно помогать культуре и креативным индустриям. Идет речь и о дополнительных деньгах на их поддержку во время и после эпидемии. Для этого я жду голосования в парламенте закона № 3377 о поддержке культуры и креативных индустрий», — объявил новый глава Минкульта Украины.

Другое дело, что выбиваемые Ткаченко деньги вряд ли будут доставлены по месту назначения. Этот господин любит присвоить себе чужое, пользуясь служебным положением. Одесская киностудия, например, председателем и акционером которой он является с 2005 года, вряд ли скоро оправится от паразитической деятельности Ткаченко. Неслучайно, по информации ТАСС, за несколько дней до назначения этого господина на должность министра представители одесского кинематографа провели акцию протеста. Участники акции обвинили его в рейдерском захвате киностудии и намерении довести ее до банкротства. По информации ряда СМИ, компания, принадлежащая Ткаченко и владеющая 25% акций киностудии, судится с Министерством культуры Украины, у которого остается контрольный пакет акций. Примечательно, что Государственное бюро расследований Украины ранее открыло дело по обстоятельствам приватизации Одесской киностудии. Хотя это еще не означает (свидетельство тому – и пример с бывшим президентом страны Петром Порошенко, против которого открыто почти два десятка уголовных дел, а он и в ус не дует), что ГБР привлечет Ткаченко к ответственности.

Обращает на себя внимание и другая часть выступления новоявленного министра. Так, он заявил, что жителей Украины не следует делить на патриотов и предателей, пояснив, что сейчас «есть возможность объединиться». Подобная реплика ничего кроме брезгливости и иронии не вызывает, учитывая, что сам Ткаченко на протяжении последних шести лет проявлял себя сторонником клеймить всех несогласных со свидомыми ценностями. Окопавшись в Верховной раде, где Ткаченко руководил комитетом по гуманитарной и информационной политике, он призывал закрыть онлайн-кинотеатры для противодействия «российской пропаганде» и выступал против анонимных Telegram-каналов. Именно Ткаченко утверждал, что у Донбасса и остальной Украины «разные ценности» и это мешает жить вместе. И под его руководством парламентский комитет рекомендовал Верховной раде в 2020 году отпраздновать на государственном уровне юбилеи нацистских коллаборантов. Более того, с 2014 года Ткаченко ратовал за запрет российского контента на украинском телевидении. По мнению бывшего депутата Верховной рады Украины Михаила Добкина, Ткаченко разжигал ненависть к противникам госпереворота на Украине в 2014 году, когда руководил телеканалом «1+1».

«Ткаченко сделал все для того, чтобы одна часть Украины ненавидела другую часть… Ткаченко определял политику канала «1+1» и новостей «ТСН». Это был кошмар», — напомнил в эфире телеканала NewsOne Добкин и усомнился в том, что такой человек, как Ткаченко, способен кого-то объединить, находясь на посту министра культуры.

Впрочем, от министра культуры в Незалежной никто и не ждет потуг по объединению. Нет такой цели и у местных властей, которые только на словах выступают за целостность украинского общества и против внутригосударственного конфликта. Поэтому Ткаченко не оставит дело своего предшественника Бородянского. Украинизация, информационная война с Россией, цензура в массмедиа и прочие радости свидомых продолжатся.

Анна Пономарева

https://asd.news/articles/persony/allo-prachechnaya/ – цинк



“Президент всей Украины”.