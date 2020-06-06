 

Жена Цекало выставила напоказ упругую грудь

06.06.2020, 3:55, Разное

В пятницу Дарина Эрвин в инстаграм-аккаунте выложила кадр из санузла. На фото девушка лежит в ванне в мокрой футболке, через которую просвечивается зона декольте.

Пикантный снимок знаменитость сопроводила философским высказыванием за авторством Чарльза Буковски. Супруга Александра Цекало, как и писатель, считает, что спасти мир можно, выручив из беды хотя бы одного человека, все остальное – романтика или политика.

На полотнах художница любит рисовать обнаженную натуру. Сама она тоже не прочь продемонстрировать свое идеальное тело. Девушка показывает в инстаграм-аккаунте, что пишет картины топлесс.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Darina_Ervin_fun (@darina_ervin) 2 Июл 2019 в 10:42 PDT

Видимо, страсть к эксгибиционизму – это семейное, ведь однажды звезда выложила в соцсеть и голого Александра Цекало. И если упругое тело знойной брюнетки поклонники встречают с восторгом, то вот обрюзгший торс продюсера подписчикам принять трудновато.

Кстати, 59-летний артист без ума от раскрепощенной супруги. Он признается, что они с Дариной в восторге друг от друга. Пара много времени проводит вместе: готовит обеды, смотрит сериалы и занимается сексом. Кстати, девушка как-то раз отметила, что хозяйка из нее так себе, но этот недостаток она с лихвой компенсирует в постели.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.04 / Мнение: В Лос-Анджелесе инженер пытался протаранить локомотивом госпитальное судно

21.03 / Мнение: Источник энергии

08.05 / В Подмосковье мальчик упал с дерева на железный прут

11.05 / Эксперт нашел уязвимость в интерфейсе Thunderbolt

24.05 / Мнение: Письмо: “Заметил ощущение похожее на влюбленность”

04.05 / Крым. С вещами на выход

11.05 / Дворецкий принцессы Дианы объяснил, почему принц Гарри женился на Меган Маркл

03.05 / Доктор Комаровский рассказал, поможет ли противогаз защититься от коронавируса

11.05 / Мнение: Симметричные угрозы

28.04 / Почти 900 российских военных заразились коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска