Савичева отказалась общаться со лжецами и нарциссами

06.06.2020, 3:55, Разное

Как отметила девушка, мы все состоим из плюсов и минусов, однако в наших силах бороться с “демонами”. Также, по мнению звезды, люди самостоятельно выбирают окружение, поэтому хотелось бы заранее оградить себя от тех, кто точно не подходит.

Юлия Савичева опубликовала личный список черт характера, которые могут стать преградой для отношений с ней. Возглавляет антирейтинг ложь. Девушка категорически не приемлет, когда ей врут – ей грустно разочаровываться в человеке, узнав правду.

Второй в списке идет лень. Певица отметила, что, естественно, всем нам иногда нужно отдохнуть и отложить дела на потом. Однако систематическое “ничегонеделание” приводит Юлию Савичеву в бешенство. Артистка жалуется, что люди постоянно находят сотни причин для оправдания подобного поведения.

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Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva) 5 Июн 2020 в 6:36 PDT

Последним в рейтинге оказался нарциссизм. Исполнительница призналась, что терпеть не может чересчур самовлюбленных людей. Завышенная самооценка для Савичевой – стоп-сигнал для дружбы.

Поклонники в комментариях отметили, что согласны с мнением звезды. Многие признались, что к списку из лжи, лени и нарциссизма добавили бы еще лицемерие, грубость, алчность и равнодушие.