 

Захарова отметила рост числа желающих вернуться из США россиян

06.06.2020, 3:48, Новости дня

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила рост числа желающих вернуться из США россиян.

«Вы даже не представляете, какой пошел спрос на самолеты из США. Я недавно разговаривала с нашими гражданами в Майами, они говорят только одно: дайте еще борт. И с каждым днем количество желающих уехать увеличивается, их можно понять», – сказала Захарова в интервью «Парламентской газете».

По ее словам, «еще две недели назад эта точка (США) в части возвращения россиян не считалась самой горячей, в основном «разгружали» Юго-Восточную Азию».

Напомним, в понедельник российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что для репатриации из США уже было организовано восемь спецрейсов: семь с восточного побережья и один – с западного.

К 24 мая через портал Госуслуг россияне подали почти 80 тыс. заявлений на возвращение из-за границы вывозными рейсами. На территории других стран оставались свыше 60 тыс. россиян. Кроме того, к 19 мая вывозными рейсами в Россию вернулись 182 тыс. россиян.



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