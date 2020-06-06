DM – главный переговорщик ЕС по брекситу заявил об отсутствии значимого прогресса в переговорах с Британией

06.06.2020, 3:25, Новости дня

Главный переговорщик ЕС по вопросам брексита Мишель Барнье обвинил Британию в том, что та пытается отказаться от ранее озвученных намерений, пишет Daily Mail. Он также заявил об отсутствии значимого прогресса в переговорах между Лондоном и Брюсселем по торговой сделке.



Reuters

Главный переговорщик ЕС по вопросам брексита Мишель Барнье, выступая в Брюсселе, заявил об отсутствии «значимых областей прогресса» в переговорах по заключению торговой сделки между Евросоюзом и Британией, пишет Daily Mail.

Барнье также обвинил Лондон в том, что тот пытается отказаться от ранее озвученных намерений. В частности, он посетовал на то, что британская сторона постоянно пытается «дистанцироваться» от политической декларации, согласованной с Борисом Джонсоном.

«Во всех областях Великобритания продолжает отказываться от обязательств, взятых на себя в политической декларации, в том числе по вопросу рыболовства, — указал он. — Мы не можем принять и не примем этот отход от политической декларации».

По его словам, по ключевому вопросу о рыбном промысле европейских судов в британских водах Лондон «не продемонстрировал истинного желания» изучать компромиссные варианты.

Барнье также добавил, что обе стороны «очень далеки» от достижения договорённостей по равноправному партнёрству, ядерной безопасности, борьбе с отмыванием денег и финансированию контртеррористической деятельности.

Главный переговорщик ЕС по вопросам брексита при этом подчеркнул, что для Великобритании всё ещё существует возможность до конца июня попытаться продлить текущий переходный период, завершающийся 31 декабря этого года. По его словам, таким образом стороны могли бы получить больше времени для обсуждения, однако премьер-министр Борис Джонсон уже пообещал не продлевать переходный период.

Британский коллега Мишеля Барнье Дэвид Фрост, в свою очередь, заявил: «Прогресс остаётся ограниченным, но наши переговоры были позитивными по тону. Переговоры будут продолжены, и мы по-прежнему настроены на успешный исход».