В Серии “А” официально разрешено делать пять замен за матч

06.06.2020, 3:20, Новости дня

Команды высшего дивизиона итальянского футбола "Серии "А" в оставшейся части текущего сезона смогут делать по пять замен. Об этом стало известно после того, как данное решение было утверждено Федерацией футбола Италии.

На такую меру в итальянском футболе пошли для снижения рисков получения повреждений игроками после продолжительной паузы, связанной с пандемией вируса COVID-19.

Главное условие — по ходу матча главные тренеры команд могут делать все те же три замены, а оставшиеся две — в перерыве встречи. Это позволит избежать дополнительных затяжек времени.

При этом, если обе команды будут делать замены в одно время, то каждая из них лишится одного временного интервала для замен. Затронут изменения по заменам и Кубок Италии: теперь в дополнительных таймах у команд появится четвертый интервал.

Напомним, что накануне до пяти замен было разрешено делать командам английской премьер-лиги. Также в АПЛ было увеличено количество запасных — с семи до девяти.