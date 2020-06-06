 

Федоров: Многие приходят ко мне договариваться и предлагают проценты

06.06.2020, 3:15, Новости дня

Министерство цифровой трансформации Украины выявило коррупционные схемы, которые можно  устранить с помощью IT-технологий, после этого началась кампания по дискредитации ведомства, об этом в интервью LB.ua заявил министр  вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

“Не хочу персонализировать, чтобы не поставить под сомнение репутацию кого-то из городских голов или чиновников, но есть города, где мы остановили закупки на 300–400 млн грн, потому что увидели коррупционные риски”, – отметил он.

После этого знакомые сообщили Федорову, что работает определенный заказ. У министра есть гипотеза, “что это может быть связано со строительным реестром, потому что мы хотим побороть коррупцию в ГАСК”.

“Очень много людей приходят ко мне со всех сторон договариваться и предлагают проценты, чтобы мы подтвердили закупку. Мы об этом информируем Службу безопасности Украины”, – подчеркнул Федоров.

Министерство цифровой трансформации Украины планирует за пять лет перевести в режим онлайн 100% административных услуг. 

14 сентября глава министерства Михаил Федоров заявлял, что за два-три года команда хочет перевести в режим онлайн 50 самых популярных в Украине услуг.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.04 / Трамп пригрозил Индии последствиями в случае запрета на вывоз медикаментов в США

02.05 / Средства от штрафов за нарушение самоизоляции решили направить на борьбу с коронавирусом

19.04 / Трамп пригрозил Китаю последствиями за вспышку коронавируса в США

28.04 / Источником коронавируса в Дивеевском монастыре оказались паломники

31.05 / Байден призвал демонстрантов в городах США не прибегать к насилию

04.04 / Тамбовские чиновники стали повально отказываться от премий, начисленных в период эпидемии

05.06 / JAC раскрыл комплектацию электрокара JAC iEV7S для России

10.04 / Время всем носить маски, считают эксперты

17.04 / Летчик Ярошенко уверен, что заражен коронавирусом

20.05 / Мишустин: сегодня первый день, когда число выписанных превышает количество заболевших

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска