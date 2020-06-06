В этом сезоне открывать детские лагеря нельзя – главный санврач Ляшко

06.06.2020, 3:15, Новости дня

Во время оздоровительного летнего сезона каждый год в детских лагерях фиксируют до 80 вспышек кишечных инфекций. После них детей лечат в инфекционных стационарах, которые сейчас специализируются на лечении больных COVID-19, об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сказал в эфире канала “112 Украина”.

Вместо лечения кишечной инфекции дети будут подвергаться опасности инфицирования коронавирусом.

“Я придерживаюсь мнения, что детские лагеря открывать этим летом нельзя. Предлагаю воздержаться до стабилизации эпидемической ситуации”, – подчеркнул он.

ВИДЕОВидео: 112 Украина / YouTube

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро.

В апреле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что соблюдение безопасной дистанции, постоянная дезинфекция и использование средств защиты станут новыми стандартами для украинцев.

С 11 мая 2020 года началось смягчение карантина.