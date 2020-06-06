 

Администрация Трампа предписала Marriott уйти с Кубы

06.06.2020, 3:00, Новости дня

Министерство финансов США предписало компании Marriott International, крупному оператору в сфере гостиничного бизнеса, прекратить вести операции на Кубе. Об этом представитель компании сообщил Reuters. По его словам, работа отеля Four Points Sheraton в Гаване должна быть остановлена 31 августа, все остальные проекты заморожены.

Четыре года компания Starwood Hotels, которую впоследствии приобрел Marriott, стала первой – с 1959 года – американской гостиничной фирмой, заключившей соглашение с властями Кубы. Это было сделано на фоне улучшения отношений между двумя государствами в президентство Барака Обамы.

Президент Дональд Трамп ужесточил политику США в отношении коммунистической Кубы, требуя проведения демократических реформ и прекращения поддержки режима Мадуро, правящего Венесуэлой.

Представитель Министерства финансов США заявил, что этот шаг предпринят для того, чтобы кубинские военные не могли получать доходы от ее использования для преследований собственного народа. Сферу туризма на Кубе контролируют военные.



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