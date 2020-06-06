Мнение: О масочном терроризме

06.06.2020, 2:48, Разное

Чем ближе июньский Парад Победы… над коронавирусом, тем интереснее становятся требования победителей. А в их числе, причём в первых рядах, разумеется, всё чиновничество. Оно практически всегда побеждает: порядок, даже самый идиотский, неминуемо бьёт неорганизованный класс. Последний в итоге страдает и морально, и материально.

Вообще, как резко новый #коронавирус изменил представления о допустимом со стороны власти! Оказывается, теперь можно… запирать людей по домам на недели и месяцы – для их же блага. Можно вводить пропуска на выход… из собственной квартиры. Можно составлять графики разрешённых прогулок на открытом воздухе – по домам и подъездам, и штрафовать людей за его нарушение. Можно устанавливать и другие требования: например, ходить по бульвару можно, а вот сесть на лавочку, если устал, #нельзя. И можно даже вменять людям в обязанность что-либо покупать обязательное для прогулок.

Например, маски для лица.

На их счёт, кстати, даже ВОЗ быстро переобулась. Раньше сомневавшаяся в эффективности масочной защиты органов дыхания, теперь организация сменила своё мнение на прямо противоположное. Она обновила свои рекомендации по использованию масок в качестве меры предосторожности в условиях пандемии коронавируса. Во-первых, ношение этих средств защиты отныне обязательно для всех врачей и сотрудников медучреждений независимо от того, взаимодействуют ли они с заражёнными SARS-CoV-2, или нет. Во-вторых, ВОЗ теперь считает, что правительствам следует поощрять население носить маски при распространении вируса в местах, где трудно обеспечить социальную дистанцию. В том числе в общественном транспорте, магазинах и других людных местах.

Можно представить, какой радостью откликнулись эти слова в сердцах многочисленных чиновников. Ведь их любимое детище, масочный режим, получил высочайшее благословение. Более того, ВОЗ полагает, что у носимых людьми масок должно быть три слоя разных материалов. Это автоматически делает нелегальными самодельные маски, платки, никабы и проч. Только медицинские маски, только хардкор! А если учесть, что другие людные места – это и скверы, и парки, и даже улицы, то масочный режим может получить де-юре неограниченное распространение.

При этом нет достоверных данных, что CoVID-19 передаётся от человека к человеку при общении на улице, даже достаточно близком. В худшем случае, вероятность заражения на открытом пространстве – 0,01-0,02%. При этом постоянное ношение масок может вызывать другие респираторные проблемы и заболевания. То есть, как мера профилактики этот защитный механизм оправдан лишь в некоторых местах, в замкнутых помещениях или на транспорте, в условиях большой скученности людей и т.п. И то ненадолго.

Но обновлённые протоколы ВОЗ открывают чиновникам широкие возможности требовать ношения масок где бы то ни было вне своего дома. Причём именно медицинских масок. Которые во многих местах производят и продают организации, аффилированные с чиновниками. Как, например, в Москве, где правительство купило одного из крупнейших в России производителей масок. Понятно, что теперь совершенно логичным выглядит #прогноз Сергея Собянина, что масочный режим сохранится до всеобщей вакцинации от CoVID-19. Инвестиции надо отбивать…

Интересно, как скоро ВОЗ переобуется насчёт перчаток и защитных очков? И что ещё бесполезного, но дорогого потребуют от граждан чиновники?