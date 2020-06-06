 

“Меня начинает метать”: Варнава рассказала о ссоре с новым ухажером

06.06.2020, 2:40, Разное

Звезда Comedy Woman не хочет придавать свои новые отношения широкой огласке. Но некоторыми подробностями она все-таки поделилась.

Екатерина Варнава сообщила, что у них с избранником уже произошла первая ссора. Она уточнила, что это случилось вовсе не из-за пандемии коронавируса. Не секрет, что самоизоляция сильно влияет на отношения пар.

По словам артистки, просто двум творческим людям иногда бывает тяжело вместе. “Когда дело доходит до чего-то непонятного для меня, когда я вовремя не почувствовала или не так поняла, то чувствую себя некомфортно, меня начинает метать в разные стороны”, – высказалась звезда.

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Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava) 3 Июн 2020 в 2:35 PDT

Екатерина Варнава подчеркнула, что ей не нравится быть такой. Она добавила, что пока у них с возлюбленным “день тишины”.

Напомним, ранее стало известно, что юмористка рассталась с хореографом Константином Мякиньковым. Пара встречалась шесть лет. Решение разбежаться, по словам Екатерины Варнавы, было обоюдным, никаких ссор и скандалов не предшествовало.



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