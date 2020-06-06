 

Ростуризм перешел в прямое подчинение правительству

06.06.2020, 2:30, Новости дня

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) передано из ведения Министерства экономического развития РФ под прямое руководство правительства.

«Установить, что руководство деятельностью Федерального агентства по туризму осуществляет правительство Российской Федерации», – говорится в тексте указа «О совершенствовании государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности», который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, Ростуризму передаются функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности в России, а также по осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма.

Федеральное агентство по туризму создано в 2004 году. С 14 сентября 2018 года Ростуризм находился в ведении Министерства экономического развития России.

В конце мая руководитель Ростуризма Зарина Догузова заявила, что пока предпосылок для быстрого восстановления международного туризма в мире нет, так как во многих странах ситуация остается сложной. В начале июня туроператоры совместно с Ростуризмом решили запустить более 20 новых направлений для отдыха по стране.



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