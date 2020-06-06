Активисты ОНФ и МГЕР начали массовые экологические акции по всей стране

06.06.2020, 2:05, Новости дня

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" в течение года проведут около 30 акций по разбору стихийных городских свалок. Первые из них уже состоялись в подмосковной Шатуре, а также в Туле и Тамбове. Из-за коронавируса волонтеры работали в средствах защиты, соблюдая безопасное расстояние.

Эта стена в подмосковной Шатуре напоминает, что здесь когда-то была несанкционированная свалка. Слова "Спасай планету" написали активисты "Молодой Гвардии Единой России". А это уже Тамбов, у картины на стене тот же посыл — природу надо беречь. Еще похожий рисунок сделали в Туле. Это один из способов, которым волонтеры отмечают Всемирный день окружающей среды. Скоро эко-граффити появятся в Ленинградской области и в Краснодарском крае. Всего в рамках проекта #СтеныСмыслов будет нарисовано более 30-ти подобных артов. Перед тем, как нанести на стены рисунки, территорию активисты убирают, а вывезенный с нее мусор — сортируют.

"Зачастую стихийные свалки образуются возле гаражных построек, а также на заброшенных территориях города. Поэтому мы и выбрали именно эти участки, на которых сегодня работают наши волонтеры. Каждый рисунок станет частью одного большого туристического маршрута по городам России", — пояснил Егор Литвиненко, заместитель Председателя Координационного совета "Молодой Гвардии Единой России".

Акции по уборке гаражных кооперативов, прибрежных территорий, тематические субботники, эко-квесты активисты делают по всей России. Их проводят и волонтеры Общероссийского народного фронта. В городах, где протекает Волга, например, активисты убирают берега Великой Русской Реки. Такие акции уже прошли в Волгоградской, Астраханской и Самарской областях в рамках экочеленджа ВМЕСТЕ, организованного тоже ко всемирному дню окружающей среды.

В регионах далеких от Волги субботники проходят на местных реках и озерах. В Иркутской области в рамках акции "Чистый путь к Байкалу" — волонтеры очистили лесополосу, которая прилегает к Байкальскому тракту и убрались в Прибайкальском национальном парке. В Орловской области активисты убирали так называемый Тургеневский бережок Оки, в Калининградской территорию у Озера Нижнее, в Псковской остров — памятник Семский, а в Башкортостане субботник прошел у самого большого озера республики Аслыкуль. Ради этой акции волонтеры приехали на велосипедах из Белебея. К ним присоединились сотрудники природного парка и жители окрестных деревень.

"Мы хотим обратиться к руководству республики с просьбой обратить внимание на ситуацию с озером Аслыкуль, и выработать конкретные меры, которые позволили бы нам и дальше любоваться этой жемчужиной, самым большим озером в республике", — говорит Мурад Шафиков, член регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан, модератор тематической площадки ОНФ "Экология" в Республике Башкортостан.

В иных регионах активисты отметили день окружающей среды, убирая леса. В республике Коми организовали акцию "Лесу да! Свалкам нет!" — в ее рамках на территории лесного фонда Корткеросского района поставят в местах отдыха людей предупреждающие таблички. Аналогичная акция "Сбереги лес" прошла в Северной Осетии в ее рамках активисты организовали еще и сбор макулатуры как раз для сохранения деревьев. Вывозили бумагу на обработку и во Владикавказе.

"Мы надеемся, что та часть макулатуры, которую мы привезли, что она сохранит хотя бы одно дерево", — признается Маргарита Коцоева, заместитель директора специального профессионального училища открытого типа г. Владикавказ.

А в Свердловской области активисты различных организаций в пяти муниципалитетах решили посадить новые деревья 4000 молодых дубов. Дополнительно 25 деревьев появились в центре Екатеринбурга в рамках акции "Зеленый Екат".

Еще одна оригинальная акция прошла в Красноярском крае там активисты организовали экскурсии по свалкам. И это далеко не полный список акций, придуманных с одной целью напомнить людям к чему приводит бездумное отношение к природе.