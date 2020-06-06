 

В Мали ликвидирован один из главарей “Аль-Каиды”

06.06.2020, 2:05, Новости дня

Министр обороны Франции Флоранс Парли сообщила, что в Мали ликвидирован главарь террористической группировки "Аль-Каида в странах исламского Магриба" (запрещена в России) Абдельмалек Друкдель.

Она уточнила, что в ходе операции на севере Мали, проведенной 3 июня французскими вооруженными силами при поддержке партнеров, были также нейтрализованы многие сообщники главаря террористов. Абдульмалек Друкдель был членом руководящего комитета террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в России) и командовал группами боевиков на севере Африки, передает ТАСС.

Франция начала военную операцию "Бархан" по борьбе с исламистскими группировками в Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде в августе 2014 года. Она стала продолжением операции "Сервал", которую французские военные проводили в Мали в 2013-2014 годах. В общей сложности, в операции "Бархан" задействованы в общей сложности около 4,5 тысячи человек.



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