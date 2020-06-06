 

В дагестанском Кизляре прогремели выстрелы

06.06.2020, 2:05, Новости дня

В минувшую пятницу вечером в Дагестане неизвестные обстреляли двух местных жителей в городе Кизляре. Пострадавшие были госпитализированы, злоумышленников ищут.

Получившие ранения уже прооперированы, один из них находится в тяжелом состоянии, передает ТАСС. По информации медиков, у находящегося в тяжелом состоянии мужчины сквозное ранение лица с переломом верхней челюсти и слепое ранение в подбородок, шею и плечо. Второй пострадавший получил перелом плечевой кости, сего состояние оценивается как "средней степени тяжести".



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