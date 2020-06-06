Из-за вспышки коронавируса “Укрзалізниця” приостановит продажу билетов в Славянск

06.06.2020, 1:55, Новости дня

С 6 июня в Славянске будет прекращена остановка пригородных поездов и поездов дальнего следования из-за вспышки коронавируса. Также будет приостановлена продажа билетов в этот город, сообщили в пресс-службе “Укрзалізниці” 5 июня.

Это вынужденная мера, она продиктована решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой областной администрации.

Сейчас остановку на станции Славянск делают поезда дальнего следования 1/2 “Ивано-Франковск – Константиновка”, №712/711 “Киев – Константиновка”, №126/125 “Киев – Константиновка”.

Пассажирам предложат проезд до станции Краматорск или возврат полной стоимости билетов.

Пригородные поезда №6018 “Фенольная – Лиман”, №6225 “Святогорск – Краматорск”, №6002 “Славянск – Святогорск”, №6208 “Славянск – Курдюмовка”, №6231 “Святогорск – Фенольная”, №6244 “Фенольная – Близнецы”, №6251 “Близнецы – Фенольная”, №6072 “Фенольная – Славянск”, №6004 “Константиновка – Лиман”, №6249 “Лиман – Фенольная”, №6219 “Лиман – Близнецы” не будут делать остановки на станциях Шпичкино, Славянск, Имени Кожушко, Славкурорт, Шидловская.

Продажа билетов до Славянска и остановка в населенном пункте будут возобновлены после принятия соответствующего решения комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой ОГА, отметили в УЗ.

За последние сутки в Украине коронавирус подтвердили у 553 человек, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 5 июня.

Это один из самых высоких суточных приростов за время эпидемии: больше было только 22 апреля (578 случаев) и 3 июня, когда было выявлено рекордные 588 случаев.

В Донецкой области выявлено 195 случаев COVID-19.