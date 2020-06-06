Стало известно, когда возобновит движение городская электричка в Киеве

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06.06.2020, 1:55, Новости дня

К Киеве с 8 июня возобновится движение городской электрички. Об этом сообщает пресс-служба “Киевпастранса”.

Поезда будут курсировать по маршруту: станция Троещина – станция Троещина-2 – станция Почайна – и обратно: станция Почайная – станция Троещина-2 – станция Троещина.

Поезда будут ходить в часы пик, а также по субботам и воскресеньям. О возобновлении обычного (кольцевого) движения городских электропоездов сообщат позже.

1 июня сообщалось, что в Киеве перенесли запуск городской электрички на неопределенную дату. Из-за карантина была приостановлена работа моторвагонного депо “Фастов-1” и работники предприятия не успели выполнить ремонт электропоездов городской электрички.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая началось его смягчение. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.

20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. С 1 июня в Украине начался новый этап, который подразумевает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автомобильного сообщения и железнодорожных перевозок.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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