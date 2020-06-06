В Раде требовали отставки Авакова, ЕС продлил запрет на въезд для иностранцев. Главное за день

06.06.2020, 1:55, Новости дня

Аваков отчитался в Верховной Раде Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время отчета в Раде призвал депутатов не обвинять всю полицию в неэффективной работе “из-за нескольких негодяев” и сообщил, что для предупреждения нарушений МВД оборудует все подразделения полиции системой полной видеофиксации следственных действий.

При этом Аваков отказался извиниться перед родителями убитого пятилетнего Кирилла Тлявова и изнасилованной в Кагарлыке женщиной. В обоих преступлениях подозреваются сотрудники полиции.

В центре Киеве, возле зданий Верховной Рады и Кабинета Министров, состоялось несколько акций протеста с требованием отставки главы МВД. В парламенте зарегистрировали проект постановления об увольнении Авакова. Под документом поставили подписи 55 нардепов, в том числе от фракций “Голос” и “Слуга народа”.

Смягчение карантинных мер в Украине

Общее число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине возросло до 25 964. Сегодня зафиксирован один из самых высоких суточных приростов за время эпидемии: больше было только 22 апреля (578 случаев) и 3 июня, когда было выявлено рекордные 588 случаев.

В Кабинете Министров Украины сообщили, что при условии серьезного ухудшения эпидемической ситуации график смягчения карантина может быть изменен. До сих пор в Киеве и еще семи областях Украины рестораны и кафе пока не могут обслуживать посетителей в закрытых помещениях.

Проблемы в Бразилии

За последние сутки коронавирус был подтвержден у 39 925 жителей Бразилии, умерло 1473 человека. Это самые высокие показатели суточной заболеваемости и смертности от COVID-19 на планете. Бразилия вышла на третье место в мире, опередив Италию (там зафиксировано 33 774 летальных случая).

ЕС продлит запрет на въезд иностранцам

Еврокомиссия рекомендовала завершить ограничения на пересечение внешних границ Евросоюза 15 июня, когда истекает срок действующего запрета, однако почти все страны-члены поддержали продолжение закрытия границ на две недели.

Ограничения на внешних границах останутся до конца июня, заявила еврокомиссар Илва Йоханссон. Пока в Евросоюз могут попасть только определенные категории людей из третьих стран, в том числе из Украины, например, сезонные работники.

Новый глава СВР

Председателем Службы внешней разведки Украины стал бывший замглавы Администрации Президента Валерий Кондратюк. Президент Украины Владимир Зеленский уволил с этой должности Валерия Евдокимова.

Кличко и “Европейская солидарность”

Партия “Европейская солидарность” обратилась к мэру Виталию Кличко с предложением выдвинуть его в мэры Киева. Он сообщил, что будет баллотироваться от своей партии УДАР.

Женщина-кандидат на выборы мэра Киева

Сегодня стало известно, что нардепа от “Слуги народа” Ирину Верещук рассматривают как возможного кандидата в мэры Киева от этой политической силы. Сама Верещук сказала, что вопрос остается открытым.

“Было бы странно, если бы “Слуга народа” не делегировала женщин на должности городских голов областных или районных центров. Я была городским головой в городке районного значения (Верещук была мэром Равы-Русской с 2010-го по 2015 год. – “ГОРДОН”) и понимаю, что такое местное самоуправление. Давно рассказываю у нас в партии, как необходимо, чтобы городскими головами становились женщины”, – отметила она.

Протесты в США

В США уже 10 дней продолжаются массовые протесты против полицейского произвола и расовой дискриминации. Страну захлестнула волна мародерства и разбоев. Известно об 11 убитых и больше чем 9 тыс. арестованных.