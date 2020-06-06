Мнение: Лицемерный призыв к сохранению лесов Украины

06.06.2020, 1:54, Разное

Дочку отправляем завтра из Киева в Сумы на каникулы, и я распечатал билеты на поезд. Имею дурную привычку читать всё, что попадается на глаза, и с удивлением обнаружил вот такое пожелание от УкрЖД (Укрзализныця): «Помогите сберечь природу — это в ваших силах! Печатайте Посадочный документ только в случае необходимости и пр.». Вот, оказывается, куда пошли вырезанные леса по всей Украине! На билеты, вашу мать! А я-то, по простоте душевной, думал, что деловую древесину используют как-то иначе! Так что железнодорожные эшелоны с лесом,

вывозимые через западную границу, руководство Укрзализныцы не особо беспокоят, они озабочены листком с распечатанным билетом в моих руках, на изготовление которого обычно пускают тряпки и макулатуру. Внизу на картинке скрин телевизионного репортажа ТСН о вырубке лесов в Прикарпатье.